Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme message d'Icardi sur son arrivée au PSG !

Publié le 25 août 2020 à 22h45 par B.C.

Après cette saison historique du PSG, Mauro Icardi n'a pas caché sa joie d'avoir choisi le club de la capitale pour la suite de sa carrière.

Devenu indésirable à l'Inter Milan, Mauro Icardi a pris la décision de rejoindre le PSG l'été dernier pour un prêt avec option d'achat. Et pour sa première saison, l'Argentin s'est rapidement imposé sous ses nouvelles couleurs. Malgré une reprise compliquée après l'interruption due à l'épidémie de coronavirus, Mauro Icardi a été impressionnant face au but avec 20 réalisations en 34 apparitions, de quoi inciter Leonardo à s'attacher définitivement ses services jusqu'en juin 2024. Dans un message publié sur Instagram ce mardi, Icardi ne cache pas sa joie d'avoir choisi de rejoindre le PSG.

« La meilleure décision de ma vie »