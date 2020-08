Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 2M€ dans le transfert de Mauro Icardi !

Publié le 23 août 2020 à 14h00 par T.M.

Alors que le PSG affronte le Bayern Munich ce dimanche en finale de la Ligue des Champions, l’Inter Milan devrait être derrière le club de la capitale puisque cela pourrait avoir un impact sur le prix de Mauro Icardi.

Depuis quelques semaines désormais, Mauro Icardi est un joueur du PSG à part entière. L’été dernier, n’étant plus en odeur de sainteté à l’Inter Milan, l’Argentin avait été prêté avec option d’achat au club de la capitale. Un gros coup de la part de Leonardo, qui a décidé de conserver définitivement le natif de Rosario. Et si l’option d’achat était fixée à 70M€, le directeur sportif du PSG a réussi à négocier ce montant à la baisse, trouvant un accord avec l’Inter Milan à hauteur d’un montant de 50M€ + différents bonus. Une excellente opération de la part du club de la capitale, mais le prix d’Icardi pourrait donc encore monter. Et cela pourrait commencer dès ce dimanche.

La clause à 2M€ ?