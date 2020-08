Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contrarié par Marcelo Bielsa sur un dossier ?

Publié le 25 août 2020 à 18h45 par La rédaction

Avec les pertes que le PSG aura connu dans le secteur offensif durant ce mercato, Leonardo tente de trouver de nouveaux attaquants. S’il a coché le nom de Rodrigo Moreno, le PSG est en train de se faire devancer par Leeds United.

Comme vous l’avait annoncé en exclusivité le 10 Sport, le Paris Saint-Germain souhaitait faire venir cet été l’attaquant de Valence, Rodrigo Moreno. Cet achat aurait permis de combler le départ d’Edinson Cavani arrivé en fin de contrat, et celui à venir d’Eric Maxim Choupo-Moting. Mais Leonardo ne serait pas seul sur ce sur le dossier, puisque Leeds United mettrait tout en œuvre pour s’attacher les services de l’attaquant espagnol.

Leeds cible également Moreno