Mercato - OM : Boudjellal annonce la couleur pour le projet d'Ajroudi !

Publié le 25 août 2020 à 19h15 par A.M.

Interrogé sur les fonds d'investissement qui accompagnent le projet lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal se montre très rassurant concernant le pool qui pourrait racheter l'OM.

Le projet lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi a grandement fait parler mais a également suscité de nombreuses interrogations. Et pour cause, l'identité des investisseurs accompagnant ce projet reste mystérieuse ce qui jette le flou dans ce dossier d'autant plus que l'homme d'affaires franco-tunisien semble avoir pris du recul pour le rachat de l'OM. Et pourtant, Mourad Boudjellal s'est prononcé sur l'origine des fonds dans ce projet qui semble venir du Moyen-Orient.

«Ajroudi est totalement assailli de demandes»