Mercato - OM : McCourt, Ajroudi... L'énorme révélation de Boudjellal sur la vente de l'OM !

Publié le 25 août 2020 à 17h45 par A.M.

Après plusieurs semaines de silence, Mourad Boudjellal a accordé une nouvelle interview afin d'afficher ses ambitions pour le futur de l'OM. Et l'ancien président du RCT révèle qu'il se voit à Marseille depuis longtemps.

La vente de l'Olympique de Marseille ne cesse d'être commentée. Toutefois, ces dernières semaines, ce dossier faisait un peu moins parler suite au recul pris par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Ce dernier avait même décidé de se retirer du projet initié par l'homme d'affaires franco-tunisien avant de faire machine arrière. Difficile d'y voir clair donc concernant les intentions des deux hommes. Mais afin de prouver sa bonne foi, Mourad Boudjellal révèle qu'avant même de rencontrer Mohamed Ayachi Ajroudi, il avait tenté de s'entretenir avec Frank McCourt.

Boudjellal avait contacté McCourt avant Ajroudi