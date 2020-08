Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal est convaincu de faire céder Frank McCourt !

Publié le 25 août 2020 à 14h45 par T.M.

Ces dernières semaines, Frank McCourt a répété à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de vendre. Toutefois, pour Mourad Boudjellal, cette position pourrait bien changer en fonction de l’offre formulée à l’Américain.

Ce mardi, de nouveaux rebondissements sont à noter dans le feuilleton du rachat de l’OM et au sein du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, alors que Mourad Boudjellal avait décidé de prendre un peu de recul, il a finalement été confirmé par l’homme d’affaires franco-tunisien, qui a fait le ménage dans son entourage. Désormais, c’est donc l’ancien du RCT qui va parler dans les médias de ce projet colossal. Et il n’a pas mis longtemps avant de prendre son rôle à coeur. Dans un entretien accordé à La Provence , Boudjellal a fait part de son optimiste pour le rachat de l’OM. Et dans des propos accordés au Phocéen , il en a remis une couche et ce malgré le fait que Frank McCourt répète que le club phocéen n’est pas à vendre.

« Le débat des mots est toujours inférieur au débat des chiffres »