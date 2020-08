Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, prolongation… Le plan de Leonardo pour Neymar

Publié le 25 août 2020 à 13h30 par Th.B.

Comme révélé par le10sport.com, Neymar pourrait ne pas fermer la porte à une prolongation au PSG au vu de son état d’esprit actuel. Et bien qu’un départ ne soit pas encore totalement de l’histoire ancienne, Paris semble confiant quant aux discussions pour une prolongation de contrat de la star auriverde.

Il y a aura eu un avant été 2019 et un après. Pour rappel, lors du dernier mercato estival, Neymar a été à deux doigts de claquer la porte du PSG pour arborer à nouveau la tunique du FC Barcelone. Pire, la star auriverde aurait été prête à débourser 20M€ de sa poche pour aider le Barça à financer son transfert. Finalement, cela ne s’est pas fait et Neymar a fait sa rédemption sur le terrain. Aujourd’hui, peu de supporters semblent lui vouloir ses velléités de départ de l’été dernier. De son côté, Neymar ne semble jamais n’avoir été aussi heureux à Paris. Le 16 juillet dernier, le10sport.com vous assurait que le Brésilien se sentait à présent comme un poisson dans l’eau à Paris. Et bien qu’aucune offre n’avait été à l’époque soumise au clan Neymar, la tendance penchait vers une prolongation. Et Le Parisien est allé dans ce sens. Lundi, quelques heures après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0), le quotidien de la capitale a dévoilé qu’il fallait s’attendre à « une intensification des discussions » concernant une éventuelle prolongation de Neymar prochainement, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais le travail serait conséquent, et ce pour deux raisons bien précises.

Heureux, Neymar ne sera pas facile à prolonger

Selon UOL Esporte , Nasser Al-Khelaïfi se serait entretenu à deux reprises avec Neymar Sr à Lisbonne dans le cadre du Final 8 de la Ligue des champions. Le média brésilien explique que les réunions entre le président du PSG et le père de la star brésilienne auraient eu pour but de poser les bases de négociations avancées qui devraient avoir lieu dans quelque temps, une fois que Neymar aurait réussi à digéré l’échec parisien en finale de Ligue des champions. Néanmoins, et ce bien que le Brésilien se sent définitivement à son aise au PSG, il ne fermerait pas vraiment la porte à un retour au FC Barcelone d’après UOL qui souligne également une relation pas parfaite entre le numéro 10 du PSG et le directeur sportif Leonardo. Pour autant, le dirigeant brésilien compterait bien mettre les sentiments de côté pour boucler cette grosse opération.

Blinder Neymar, la priorité du PSG