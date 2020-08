Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités du Benfica pour Edinson Cavani !

Publié le 23 août 2020 à 10h00 par La rédaction

Libre depuis son départ du PSG en juin dernier, Edinson Cavani semblait proche de s’engager avec le Benfica Lisbonne, mais les deux parties n'ont jamais réussi à trouver un terrain d’entente.

Alors que les championnats européens sont sur le point de reprendre ou ont repris, Edinson Cavani n’a toujours pas retrouver un club suite à son départ du PSG en fin de contrat. Courtisé en Espagne (Atletico Madrid), en Italie (Inter Milan) et même aux Etats-Unis (Inter Miami), c’est pourtant au Portugal, du côté de Benfica, que l’international uruguayen de 33 ans semblait le plus proche. Les exigences salariales du meilleur buteur de l’histoire du PSG ont toutefois causé de nombreux problèmes à ses prétendants, qui ont presque tous abandonné l’idée de recruter El Matador , Benfica y compris.

« Nous sommes allés aussi loin que ce que nous pouvions »