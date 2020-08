Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Manchester City… Neymar et Lionel Messi vont-ils rejouer ensemble ?

Publié le 27 août 2020 à 5h00 par T.M.

Entre 2014 et 2017, Neymar et Lionel Messi ont évolué ensemble au FC Barcelone, nouant au passage une très forte amitié. Et alors que les deux joueurs ont cherché à se retrouver par le passé, aura-t-on le droit à une nouvelle association ?

Neymar-Messi, ce duo en a fait des misères en Espagne quand les deux joueurs jouaient ensemble au FC Barcelone. Toutefois, le lien a été cassé en 2017, avec le départ du Brésilien vers le PSG. Il n’empêche que les deux joueurs sont restés très proches, cherchant d’ailleurs à se retrouver l’été dernier. Messi a ainsi fait le forcing auprès de sa direction pour rapatrier, mais Leonardo a géré ce dossier d’une main de fer, retenant finalement Neymar. S’il était prévu que le Barça revienne à la charge cet été, le coronavirus a mis à mal les finances du club catalan qui, en plus, est désormais en lambeaux. En effet, Lionel Messi souhaite partir dès cet été. C’est ailleurs qu’il faudra regarder pour de possibles retrouvailles.

A Manchester City ou au PSG ?