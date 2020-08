Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour recruter Messi, il faudra dépenser une somme folle !

Publié le 27 août 2020 à 4h15 par A.M.

Sur le départ, Lionel Messi cherche un nouveau club pour rebondir et le nom du PSG revient avec insistance. Mais cela risque de coûter très cher...

Après la bombe lâchée par Lionel Messi à la direction du FC Barcelone, l'avenir de La Pulga fait grandement parler. Peu de clubs semblent en mesure d'offrir le sextuple Ballon d'Or. Manchester City, l'Inter Milan, Manchester United ou encore le PSG en font parties, mais l'aspect économique sera à prendre en compte puisque le salaire que touche Lionel Messi au Barça est très important. Et avec le système fiscal en France, le PSG serait contraint de payer une véritable fortune pour attirer Lionel Messi comme l'explique Vincent Chaudel, économiste du sport.

Messi coûterait entre 130 et 140M€ au PSG