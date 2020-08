Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : L’axe Barcelone-Manchester City va chauffer cet été !

Publié le 27 août 2020 à 4h30 par T.M.

Lionel Messi aurait donc tranché, il veut donc quitter le FC Barcelone et son avenir pourrait possiblement s’écrire à Manchester City. Dans le même temps, certains joueurs pourraient bien faire le chemin inverse…

Entre le FC Barcelone et Lionel Messi, cela serait terminé. En effet, ce mardi, l’Argentin a annoncé sa décision de quitter cet été le club catalan à sa direction. Un choix qui serait irréversible. Reste maintenant à trouver une solution pour ce départ alors que La Pulga a encore un an de contrat. En attendant, la question de son prochain club anime déjà la rubrique mercato. Et alors que le PSG est cité, les regards se tournent avant tout vers Manchester City où Messi pourrait retrouver un certain Pep Guardiola. Les Citizens pourraient donc frapper un gros coup et ils semblent avoir quelques arguments à faire valoir dans la balance.

Un gros chassé-croisé ?