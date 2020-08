Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Messi va profiter à deux autres stars…

Publié le 27 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi paraît désormais déterminé à claquer la porte du FC Barcelone cet été, deux autres joueurs du club catalan pourraient en profiter pour retrouver des couleurs : Antoine Griezmann ainsi que Philippe Coutinho.

« Nous n’envisageons aucun départ de Leo. Ce que nous voulons est qu’il reste. Nous le devons un énorme respect avec un futur optimiste. Leo a énormément donné au Barça. Nous travaillons pour convaincre Leo avec un travail interne », lâchait mercredi Ramon Planes, le secrétaire technique du FC Barcelone, affichant donc sa détermination à conserver Lionel Messi la saison prochaine. Mais de son côté, l’attaquant argentin semble bien déterminé : il souhaite quitter le Barça et en aurait déjà informé sa direction. Du coup, le départ de Messi semble inéluctable… Mais il pourrait faire le bonheur d’autres stars du vestiaire !

Une aubaine pour Griezmann et Coutinho ?

Forcément, on pense assez rapidement à Antoine Griezmann, lui qui sort d’une première saison très compliquée avec le FC Barcelone puisqu’il était trop souvent utilisé à un poste qui n’est pas le sien habituellement. Avec ce départ de Messi qui se profile, Ronald Koeman aura donc l’occasion d’aligner l’attaquant français dans un rôle de neuf et demi axial, et Griezmann évoluerait alors dans de bien meilleures dispositions. Par ailleurs, alors que l’option d’achat incluse dans son prêt n’a pas été levée par le Bayern Munich, Philippe Coutinho devrait retourner au FC Barcelone cet été. Et le Brésilien, qui évoluait lui aussi dans l’ombre de Messi ces dernières années, pourrait donc retrouver des couleurs.