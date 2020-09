Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a déjà choisi son prochain coup !

Publié le 7 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Jordan Amavi devrait bientôt être prolongé comme le souhaite André Villas-Boas qui a déjà évoqué publiquement ce dossier.

« Nagatomo sera la doublure d’Amavi. Maintenant, on va entamer des discussions avec Amavi pour prolonger son contrat », confiait récemment André Villas-Boas en conférence de presse, affichant donc publiquement son envie de fixer rapidement l’avenir de Jordan Amavi. Ce dernier, qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM, restera donc le titulaire en puissance malgré l’arrivée de Yuto Nagatomo. Et Villas-Boas devrait bien accélérer le pas pour prolonger Amavi comme l’a confirmé le journaliste de l’AFP Emmanuel Barrangue à Football Club de Marseille .

« C’est sur, ils veulent prolonger Amavi »