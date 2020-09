Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas inquiet pour Maxime Lopez ?

Publié le 5 septembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano

André Villas-Boas ne compte plus sur Maxime Lopez et l’OM ne verrait pas d’un mauvais œil un transfert cet été. Mais le FC Séville, annoncé comme une piste chaude, n’envisagerait plus de recruter le jeune milieu de terrain.

L’OM a réalisé quelques bons coups lors de cette première partie de mercato estival. Malgré de grosses difficultés financières, le club marseillais est parvenu à se renforcer sans dépenser le moindre centime. Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés sur la Canebière libre, tandis que Leonardo Balerdi a été prêté jusqu’à la fin de la saison par le Borussia Dortmund. L’OM cherche désormais un attaquant, mais aussi à se séparer de nombreux joueurs afin de renflouer ses caisses. Plusieurs milieux de terrains sont annoncés sur le départ. Disposant d’un gros salaire, Kevin Strootman aurait été proposé à Galatasaray. Quant à Morgan Sanson, il figure sur les tablettes de nombreux clubs de Premier League dont Arsenal selon les informations du 10Sport.com. L’OM chercherait également à se séparer de Maxime Lopez lors de ce mercato estival, mais la situation semble dans l’impasse.

Une vente privilégiée pour Maxime Lopez

Formé au club, Maxime Lopez ne rentre plus dans les plans d’André Villas-Boas. Le joueur est resté sur le banc le 30 août dernier face à Brest et n’est pas près d’être titularisé puisqu’il figurerait loin dans la hiérarchie des milieux de terrain. Ainsi, une prolongation ne serait pas d’actualité. D'autant que la priorité des dirigeants marseillais serait de sceller l’avenir de Florian Thauvin, mais aussi de Jordan Amavi selon les informations du Phocéen . Un prêt jusqu’à la fin de la saison serait également exclu puisque le contrat de Maxime Lopez se termine en 2021. Une vente du joueur lors de ce mercato estival serait la solution idoine. Le club marseillais chercherait donc une équipe, capable d'accueillir Maxime Lopez, mais peu de clubs semblent vouloir répondre aux exigences de la formation phocéenne.

La piste FC Séville se refroidit