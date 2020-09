Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à la Rakitic pour Suarez ?

Publié le 3 septembre 2020 à 12h30 par A.C.

L’avenir de Luis Suarez pourrait bientôt se boucler, un peu comme cela a été le cas pour Ivan Rakitic, qui a tout récemment quitté le FC Barcelone pour retrouver le FC Séville.

Le grand ménage en cours au FC Barcelone devrait faire une victime de taille, avec Luis Suarez. Bras droit de Lionel Messi, l’Uruguayen aurait été invité à se trouver un nouveau club par le nouvel entraineur, Ronald Koeman. Selon nos informations, au Qatar on aimerait voir Suarez porter les couleurs du Paris Saint-Germain, mais à en croire les dernières indiscrétions sur ce sujet, c’est la Juventus qui tiendrait la corde. Sky Sport Italia et La Gazzetta dello Sport assurent que Suarez serait à deux doigts de poser ses valises à Turin, avec un salaire de près de 10M€ net à la clé. D’ailleurs, son ancien coéquipier Arthur l’attend déjà à la Juventus ! « Non, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui et je ne sais pas quelle est sa situation à Barcelone » a expliqué le milieu, qui a été tout récemment présenté comme nouveau joueur de la Juventus. « Mais c'est un grand joueur, il nous apporterait une grande valeur ajoutée ». Ce jeudi la presse italienne est allée plus loin, assurant qu’Andrea Pirlo aurait hâte de pouvoir compter sur son trio offensif formé par Suarez, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala.

Luis Suarez préparerait son arrivée à la Juventus

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Luis Suarez préparerait son arrivée à la Juventus. Il aurait ainsi personnellement appelé Giorgio Chiellini, avec lequel il avait défrayé la chronique en 2014. A l’époque, en pleine Coupe du monde et à quelques semaines de son arrivée au FC Barcelone, Suarez avait mordu le défenseur lors d’un match entre l’Uruguay et la Juventus. La Gazzetta assure qu’il n’y aurait aucune animosité entre les deux hommes et Suarez aurait donc appelé Chiellini pour se renseigner au sujet de la vie à Turin, ainsi qu’au sein de la Juventus. D’après le quotidien, un obstacle de taille persisterait toutefois dans ce dossier. Si sa femme et ses enfants possèderaient un passeport italien, Suarez garde le statut de joueur extracommunautaire. Il aurait ainsi entamé des démarches pour avoir la nationalité espagnole et ainsi abattre le dernier mur qui le sépare de la Juventus.

