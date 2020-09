Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez a fait son choix !

Publié le 2 septembre 2020 à 15h30 par A.C.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Luis Suarez serait tout proche de rebondir à la Juventus.

Cet été va marquer la fin de l’aventure catalane pour plusieurs joueurs. Si les dirigeants du FC Barcelone veulent à tout prix garder Lionel Messi, qui de son côté souhaiterait absolument claquer la porte à un an de la fin de son contrat, ils souhaitent également opérer un grand ménage dans l’effectif. Ainsi, Ivan Rakitic est reparti au FC Séville et, à en croire La Gazzetta dello Sport , il devrait être suivi de Samuel Umtiti et Luis Suarez. Ce dernier, véritable bras droit de Messi au Barça, serait en effet poussé vers la sortie par Ronald Koeman. Mais pour aller où ? Selon nos informations, à Doha on souhaite voir Luis Suarez porter le maillot du Paris Saint-Germain. Mais, comme pour Ismaël Bennacer, piste que nous vous avons également révélé en exclusivité, la piste Suarez ne convaincrait pas vraiment Thomas Tuchel et Leonardo...

Suarez aurait choisi la Juventus

La concurrence est toutefois forte. La Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia annoncent en effet ce mercredi que Luis Suarez serait tout proche de la Juventus. A Turin, Andrea Pirlo a indiqué la porte de sortie à Gonzalo Higuain et souhaiterait donc miser sur Suarez, pour le remplacer. L’attaquant aurait même accepté de réduire ses exigences pour rejoindre Cristiano Ronaldo à Turin, puisque La Gazzetta parle d’un contrat de trois ans, avec un salaire annuel de 10M€ net, soit 5M€ de moins que ce qu’il gagne actuellement au Barça. Sky va même jusqu’à expliquer qu’il ne manquerait plus que quelques détails avant que le bras droit de Lionel Messi... ne devienne celui de Cristiano Ronaldo.

Un contrat de seulement un an ?