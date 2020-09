Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel espoir pour Lautaro Martinez ?

Publié le 2 septembre 2020 à 12h30 par A.C.

Le feuilleton Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter très apprécié par le FC Barcelone, pourrait être totalement relancé.

Le visage du FC Barcelone va changer cet été ! Un grand nombre de joueurs devraient en effet quitter le club... et pas des moindres ! On parle en effet d’un départ de Luis Suarez, mais surtout de Lionel Messi, qui aurait informé les dirigeants de ses envies de départ. Si pour Messi, le Barça semble vouloir faire tout son possible pour le garder, l’avenir de l’Uruguayen semble scellé. Ronald Koeman ne compte pas sur lui et plusieurs clubs se seraient positionnés, comme le Paris Saint-Germain, l’Ajax Amsterdam, mais surtout la Juventus. D’après les informations de Sky Sport Italia et de La Gazzetta dello Sport , c’est d’ailleurs bien vers Turin que devrait se diriger Suarez.

Lautaro Martinez n’aurait pas oublié le Barça

Si Luis Suarez part, il faudra le remplacer... et peut-être même recruter un attaquant en plus, puisque le FC Barcelone a rencontré plusieurs problèmes dans ce secteur, cette saison. Le profil rêvé est celui de Lautaro Martinez. Voilà plusieurs mois déjà que la presse catalane parle de l’intérêt du Barça pour l’attaquant de l’Inter, mais cette piste semblait avoir pris du plomb dans l’aile. Ce mercredi, Sport relance le feuilleton, en assurant que Lautaro Martinez attendrait toujours un signe de la part du Barça. Les différentes tentatives du Barça pour l’attaquant argentin se sont toutefois toutes soldées par un échec. Les dernières concernaient une offre entre 70 et 90M€, plus un joueur, comme Junior Firpo. Ce mercredi encore, Sport explique que les dirigeants barcelonais attendent que l’Inter baisse ses exigences pour Lautaro Martinez... mais cela ne semble pas du tout être au programme !

« Lautaro Martinez restera à l’Inter »