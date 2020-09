Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman tiendrait sa première recrue !

Publié le 2 septembre 2020 à 10h30 par Th.B.

Avec le retour d’Ivan Rakitic officiel depuis mardi, le FC Barcelone a donc libéré une place de choix pour Georginio Wijnaldum dans son milieu de terrain. Le joueur de Liverpool aurait même donné son aval.

Après six saisons passées au FC Barcelone, Ivan Rakitic a été vendu au FC Séville pour 1,5M€ avec des bonus de 9M€ mardi. Arturo Vidal devrait à son tour aller voir ailleurs alors que l’Inter serait très intéressée par le recrutement du Chilien. Le milieu de terrain du Barça se dégraisse petit à petit et le club culé devrait en profiter pour injecter du sang neuf. Arrivé en grande pompe le 19 août dernier afin de relancer le FC Barcelone, Ronald Koeman penserait à son compatriote Georginio Wijnaldum qu’il a connu lors de son passage à la sélection néerlandaise. Selon AD , Koeman aurait même demandé au joueur de Liverpool de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat (l’actuel expirant en juin 2021) afin de faciliter son transfert au FC Barcelone.

Georginio Wijnaldum dit oui à Barcelone