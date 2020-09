Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau point de discorde entre Koeman et Bartomeu !

Publié le 2 septembre 2020 à 5h30 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman apprécierait particulièrement le profil de Sergiño Dest, le FC Barcelone ne l’inclurait plus dans ses plans pour cet été.

Âgé de 19 ans, Sergiño Dest rêve d’arborer la tunique blaugrana comme il l’a déjà fait savoir lors d’interviews passées. Le FC Barcelone se serait intéressé au profil du latéral droit de l’Ajax Amsterdam, avant de faire machine arrière. En effet, Mundo Deportivo a révélé mardi que le club culé ne songerait plus à le recruter, du moins lors du mercato estival en cours. Ce qui ne serait pas du goût de Ronald Koeman, à qui on aurait promis les pleins pouvoirs sur le marché selon la Cadena SER.

« C'est un joueur pour un club comme le Barça »