Mercato - Barcelone : Koeman valide un gros renfort pour le Barça !

Publié le 1 septembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara mis à jour le 1 septembre 2020 à 15h38

Comme annoncé par la presse espagnole, le FC Barcelone n'aurait pas oublié l'idée de recruter Sergino Dest. Ronald Koeman, surtout, rêverait de s'attacher les services du latéral de l'Ajax cet été. Invité à se prononcer sur ce dossier, le nouveau coach du Barça, a ouvert grand la porte à l'arrivée de Sergino Dest.

Humilié par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions, le Barça s'est déjà séparé de Quique Setién et d'Eric Abidal. Toutefois, le club catalan ne compterait pas en rester-là. En effet, l'écurie blaugrana voudrait réaliser une véritable révolution et renouveler à la fois l'effectif de Ronald Koeman, tout juste nommé pour prendre la succession de Quique Setién en tant qu'entraineur, et son organigramme. Dans cette optique, le Barça aurait déjà bien avancé ses pions. D'ailleurs, le retour d'Ivan Rakitic au FC Séville vient tout juste d'être officialisé. Mais qui dit départs, dit également arrivées. En plus du grand ménage que le Barça voudrait opérer, plusieurs joueurs devraient être offerts à Ronald Koeman cet été. Et selon les dernières informations de Sport.es , le FC Barcelone serait toujours sur les traces de Sergino Dest. Pour renforcer le couloir droit de sa défense, l'écurie blaugrana espérerait trouver un accord avec l'Ajax. Mais pour convaincre les Lanciers de lâcher Sergino Dest cet été, Ronald Koeman serait contraint de lâcher au moins de 25M€.

Sergino Dest, le rêve de Ronald Koeman ?

Comme l'a indiqué Mundo Deportivo dernièrement, Ronald Koeman pourrait ne jamais voir Sergino Dest rejoindre son effectif. En effet, le latéral de l'Ajax ne ferait pas forcément l'unanimité au FC Barcelone. Si Ronald Koeman serait un grand fan de Sergino Dest, la direction du Barça verrait les choses différemment. A en croire le média espagnol, les têtes pensantes catalanes auraient d'autres plans pour cette fenêtre de transferts. Malgré tout, Ronald Koeman ne lâche pas l'affaire et est prêt à user de tous les subterfuges pour voir son rêve de recruter Sergino Dest se réaliser cet été.

«C'est un joueur pour un club comme le Barça»