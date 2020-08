Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Koeman ne lâche pas le morceau pour cette pépite de l'Ajax !

Publié le 30 août 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts pour le flanc droit de sa défense, le FC Barcelone se montrerait assez insistant avec l’une des cibles annoncées du club de la capitale.

L’un des principaux chantiers de Leonardo au cours de cette fenêtre estivale des transferts serait de renforcer le côté droit de la défense du PSG. Dans cette optique, le club de la capitale est intéressé par la perspective d’attirer Timothy Castagne comme le10sport.com vous l’a révélé. Cependant, à un an du terme de son contrat à l’Atalanta, le latéral Belge suscite de nombreuses convoitises dans la mesure où son profil séduit également Leicester et Tottenham, chose qui ne laisse d’autres choix au PSG que de travailler sur d’autres cibles en parallèle. Parmi celles-ci figurerait notamment Sergiño Dest, qui évolue du côté de l’Ajax Amsterdam. Cependant, la piste menant à l’international américain ne s’avérerait pas non plus être un boulevard pour Leonardo.

Le Barça ciblerait toujours Sergiño Dest !