Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour Leonardo avec Aouar !

Publié le 30 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Sur les tablettes du PSG notamment, Houssem Aouar pourrait quitter l’OL cet été et Rudi Garcia n’a pas fermé la porte à un départ du milieu de terrain du club rhodanien.

Houssem Aouar figure dans le viseur du PSG. Le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en janvier dernier. Le profil du milieu de terrain de l’OL plaît particulièrement du côté de Doha bien que Leonardo semble avoir d’autres priorités en tête dont Sergej Milinkovic-Savic. Cependant, si le PSG venait à miser sur Houssem Aouar, le joueur de l’OL pourrait bien être disponible.

« C’est aussi normal qu’ils aient envie d’aller voir à l’étage supérieur »