Mercato - PSG : Leonardo prépare de très gros coups avec un grand club italien !

Publié le 30 août 2020 à 4h00 par A.M.

Très actif sur le marché italien, Leonardo semble notamment prévoir des mouvements avec l'Inter Milan après avoir déjà négocié le transfert définitif de Mauro Icardi.

En fin connaisseur du marché italien, Leonardo a l'habitude de regarder de l'autre côté des Alpes pour se renforcer. Il l'avait fait lors de son premier passage au PSG entre 2011 et 2013, et cet été le dirigeant brésilien semble bien décider à encore aller piocher en Serie A. Plusieurs noms circulent déjà à l'image des deux joueurs de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic, ou encore Timothy Castagne, le latéral droit de l'Atalanta. Mais Leonardo pourrait bien concentrer ses efforts sur l'Inter Milan.

Leonardo discute avec l'Inter Milan