Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour sa nouvelle priorité !

Publié le 29 août 2020 à 17h45 par B.C.

Comme révélé en exclusivité par le 10 Sport, Marcelo Brozovic intéresse le PSG. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà entamé les pourparlers pour le milieu de terrain de l'Inter Milan.

Leonardo a encore plus d'un mois pour renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain, et les chantiers sont nombreux au sein du club de la capitale. Le directeur sportif du PSG cherche notamment à se renforcer en défense, dans l'axe et sur le côté gauche, ainsi que dans l'entrejeu. Comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, Leonardo a récemment pris contact avec l'agent de Marcelo Brozovic (27 ans) afin de connaître sa situation à l'Inter. Un intérêt confirmé par le Corriere dello Sport , indiquant que le club avait également approché les dirigeants milanais, et Leonardo n'a visiblement pas l'intention de perdre du temps, d'autant qu'il y a de la concurrence dans ce dossier.

Les contacts sont confirmés entre Leonardo et le clan Brozovic