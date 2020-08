Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible constat sur le recrutement de Villas-Boas...

Publié le 29 août 2020 à 16h15 par B.C.

Alors qu'André Villas-Boas espère toujours recruter au moins deux joueurs avant la fin du mercato, l'OM n'aurait pas beaucoup d'options pour se renforcer.

Après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi à l'OM, André Villas-Boas espère encore d'autres renforts comme il l'a confirmé en conférence de presse ce vendredi : « On a fait deux bons coups avec ces deux jeunes. J'espère qu'on va annoncer dans les jours à venir deux recrues de plus. Pablo (Longoria) fait bien son travail. On a bien assumé le projet du club avec des fins de contrat et des prêts. Maintenant on regarde ce qu'on peut faire pour les autres ». Les deux priorités du Portugais sont connues : un latéral gauche et un attaquant. Cependant, cette mission s'annonce très difficile pour l'OM. Sur le plateau du Late Football Club ce vendredi soir, le journaliste Geoffroy Garétier a en effet expliqué que la suite du mercato marseillais allait être très compliquée.

« L'OM n'a aucune marge de manoeuvre »