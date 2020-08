Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce ses deux priorités pour le recrutement !

Publié le 29 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

André Villas-Boas, qui souhaite les départs prochains de Kostas Mitroglou et Christopher Rocchia, voudrait attirer deux profils similaires pour renforcer l’OM cet été.

Avec les recrutements de Pape Gueye et Leonardo Balerdi depuis le début du mercato estival, l’OM n’a pas été en reste et entend bien continuer à étoffer son effectif dans l’optique de sa campagne de Ligue des Champions. Mais pour se faire, avec les difficultés économiques qu’il rencontre actuellement, le club phocéen devra également songer à vendre. Et Villas-Boas a déjà trouvé deux profils dont il souhaite se séparer pour les remplacer dans la foulée à l’OM…

AVB veut un attaquant et un latéral gauche