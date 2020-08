Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas interpelle Longoria pour la suite du mercato !

Publié le 28 août 2020 à 20h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas en a profité pour évoquer la suite du mercato et confirmer sa volonté de se renforcer à deux postes bien précis.

Malgré ses importants problèmes financiers, l'Olympique de Marseille a réussi à attirer deux renforts intéressants. Ainsi, Pape Gueye a débarqué libre suite à la fin de son contrat avec Le Havre, tandis que Leonardo Balerdi a été prêté avec une option d'achat par le Borussia Dortmund. Toutefois, André Villas-Boas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et réclame une nouvelle fois un attaquant et un latéral gauche tout en ayant conscience de la nécessité de vendre pour l'OM.

Villas-Boas veut toujours deux recrues