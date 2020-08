Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce deux futurs départs !

Publié le 28 août 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 28 août 2020 à 14h32

Si l’OM cherche à se renforcer dans l’optique de la Ligue des Champions, André Villas-Boas entend également se séparer de certains indésirables. Et l’entraîneur portugais affiche publiquement son souhait de vendre rapidement Kostas Mitroglou et Christopher Rocchia.

Ça bouge cet été à l’OM ! Le club phocéen, qui a changé de directeur sportif avec la nomination de Pablo Longoria pour succéder à Andoni Zubizarreta, a déjà accueilli deux nouveaux renforts : Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Par ailleurs, Dimitri Payet et Steve Mandanda ont fixé leur avenir au Vélodrome en ayant prolongé leurs contrats respectifs. Mais qu’en est-il dans le sens des départs, alors que l’OM était promis à un exode en début d’été à cause de sa situation financière délicate ? André Villas-Boas, interrogé en conférence de presse ce vendredi, a affiché son envie de vendre rapidement deux éléments du vestiaire.

Mitroglou out

L’entraîneur portugais de l’OM a réitéré son envie de se séparer de Kostas Mitroglou en expliquant noir sur blanc que le buteur grec n’entrait pas dans ses plans : « Il est réintrégré pour s'entraîner parfois avec nous, mais je ne compte pas sur lui. On lui cherche une porte de sortie. Il a contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club », a lâché Villas-Boas. Reste désormais à savoir qui sera disposé à racheter la dernière année de contrat de Mitroglou à l’OM, et surtout, à assumer son imposant salaire de 4M€ brut par an au Vélodrome.

Rocchia ne restera pas non plus