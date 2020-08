Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda justifie un choix très fort !

Publié le 28 août 2020 à 7h15 par La rédaction

Désormais lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024 après avoir prolongé son contrat de trois saisons supplémentaires ce mercredi, Steve Mandanda est revenu sur son choix.

Près de treize ans après son premier match sous les couleurs phocéennes, Steve Mandanda a ce mercredi prolongé son contrat avec l’OM pour trois saisons supplémentaires, le liant ainsi jusqu’en 2024. Après une saison convaincante, permettant aux olympiens d’accrocher la seconde place et ainsi de faire leur retour en Ligue des Champions, Steve Mandanda a prouvé qu’il avait encore le niveau pour évoluer au plus haut niveau. Déjà recordman du nombre d’apparitions sous le maillot de l’Olympique de Marseille avec 549 matchs, le gardien international français va pouvoir creuser un peu plus l’écart et entrer un peu plus dans la légende de l’OM. Le capitaine olympien est revenu sur son choix de rester dans la cité phocéenne.

« J’ai tout vécu, j’ai tout appris avec le club »