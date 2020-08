Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton M'Baye Niang devient illisible !

Publié le 28 août 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, l'OM a longtemps fait de M'Baye Niang sa priorité. Un dossier compliqué financièrement mais qui semble compliqué à analyser.

« M'Baye est sous contrat avec le Stade Rennais (jusqu'en 2023). Il travaille bien. Aujourd'hui, on a prévu de ne perdre personne. Il faut être patient, en espérant conserver nos meilleurs éléments, nécessaires pour faire une grande saison et continuer de grandir ». Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice a assuré qu'il comptait sur M'Baye Niang. Toutefois, entre temps Sehrou Guirassy est arrivé et l'avenir de l'international sénégalais, suivi par l'OM, devient difficile à suivre.

Quel avenir pour Niang ?