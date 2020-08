Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Griezmann, ça ne s’est pas joué à grand chose…

Publié le 28 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Ayant vécu un premier exercice très compliqué au FC Barcelone, Antoine Griezmann aurait pu quitter le Barça cet été si Ronald Koeman ne l’avait pas rassuré.

Recruté contre un chèque de 120M€ l’été dernier, Antoine Griezmann a éprouvé quelques difficultés à s’intégrer à la philosophie de jeu du FC Barcelone ainsi qu’au vestiaire alors que ses relations avec Lionel Messi ne seraient pas idylliques. Et alors que son temps de jeu n’était pas optimal, Griezmann a pris en considération un départ du Barça cet été, mais l’arrivée de Ronald Koeman au poste d’entraîneur ainsi que le départ quasi acté de Messi ont changé la donne.

« Il était impossible de repasser une année comme ça »