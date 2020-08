Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait refusé une énorme opération !

Publié le 28 août 2020 à 0h00 par La rédaction

Indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez attise les convoitises de nombreux clubs à travers l’Europe, et aurait pu rejoindre la Juventus, mais les dirigeants catalans ont refusé l’échange proposé par les Italiens.

Le grand ménage est en cours à Barcelone ! L’été des Catalans devrait être relativement mouvementé, entre le départ des indésirables et le probable départ de Lionel Messi, qui semble se profiler de jour en jour. Après six ans passés sous les couleurs du FC Barcelone, Luis Suarez fait partie de ces indésirables et n’entre pas dans les plans de son nouvel entraîneur, Ronald Koeman. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas souhaite reconstruire son équipe, et souhaiterait ainsi se débarrasser de l’international uruguayen, tout comme de Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Nelson Semedo ou encore Jordi Alba. Malgré son souhait de rester au club, Suarez devra probablement se faire une raison et quitter la Catalogne un an avant l’expiration de son contrat, et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Récemment, la Juventus aurait tenté une offre osée, refusée par les dirigeants blaugrana .

Un échange Higuain - Suarez refusé ?