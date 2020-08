Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance se dégage pour la succession de Messi et Suarez au Barça !

Publié le 27 août 2020 à 15h30 par T.M.

C’est donc sans Luis Suarez et certainement Lionel Messi que Ronald Koeman devra reconstruire le FC Barcelone. Deux joueurs qu’il faudra donc faire oublier, et visiblement, en Catalogne, un scénario prendrait forme pour la future attaque blaugrana.

Suite à la claque reçue en Ligue des Champions, le FC Barcelone repart donc de zéro, entamant donc un nouveau chapitre. Ronald Koeman, désormais aux commandes en Catalogne, a d’ailleurs pris les choses en main pour remodeler l’effectif, annonçant notamment à Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti qu’ils n’avaient plus leur place au Barça. Un grand ménage toutefois éclipsé actuellement par l’énorme feuilleton Lionel Messi. Figure emblématique du club catalan, l’Argentin a officiellement fait part de ses envies d’ailleurs et pourrait donc faire ses valises cet été. Alors que le duo Messi-Suarez a porté le FC Barcelone ces dernières saisons, Ronald Koeman va donc devoir trouver la solution pour faire oublier ces deux stars. Alors qu’en Catalogne, on mise bien évidemment sur Ansu Fati, perçu comme le crack de demain, le Néerlandais aurait visiblement son duo gagnant en tête…

Fini Messi-Suarez, place à Griezmann-Lautaro ?