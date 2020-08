Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les demandes colossales de Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 27 août 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi s’apprête à quitter le FC Barcelone après avoir transmis sa demande de départ aux Blaugrana, l’international argentin aurait déjà fixé ses demandes concernant son salaire et la durée de son contrat. Et elles risquent de faire peur à plus d’un club européen…

Lionel Messi fait des misères au FC Barcelone. Après avoir transmis sa demande de départ via un burofax aux dirigeants du FC Barcelone, la Pulga disposerait déjà de plusieurs pistes concernant on avenir. Manchester City, le PSG, l’Inter Milan ou encore la Juventus se tiendraient donc à l’affût dans ce dossier. Cependant, les demandes XXL de Lionel Messi pour son avenir pourraient bien refroidir calmer quelques ardeurs…

50M€ par an ?