Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait des intermédiaires de confiance pour Lionel Messi !

Publié le 27 août 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Lionel Messi étant plus que jamais en instance de départ au FC Barcelone, le PSG se serait bien mis sur les rangs dans ce dossier. Et le club parisien serait en train de s’appuyer des intermédiaires argentins pour tenter de convaincre La Pulga.

Lionel Messi et le FC Barcelone, c’est bientôt la fin ? L’emblématique attaquant argentin souhaiterait claquer la porte du Camp Nou cet été pour relever un nouveau challenge. La nouvelle, qui a fait l’objet d’une bombe ces derniers jours en Catalogne, s’est rapidement propagée, et trois clubs ont rapidement été annoncés comme des pistes crédibles pour Messi : Manchester City, qui tiendrait d’ailleurs la corde, l’Inter Milan, et bien évidemment le PSG. D’ailleurs, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi soit effectivement décidé à tenter sa chance avec Messi…

Le PSG s’active pour Lionel Messi