Mercato - Barcelone : Pour Lionel Messi, le Barça veut s’inspirer de… Leonardo et du PSG !

Publié le 27 août 2020 à 9h00 par T.M.

Malgré les envies de départ de Lionel Messi, le FC Barcelone ne semble pas avoir l’intention d’ouvrir la porte à un départ de sa star. Une position ferme qui n’est pas sans rappeler celle adoptée par le PSG et Leonardo l’été dernier pour Neymar.

Ça y est, la machine est donc bien lancée. En envoyant un fax à la direction du FC Barcelone pour signifier ses envies d’ailleurs, Lionel Messi a donc déclenché un véritable raz-de-marée en Catalogne, mais aussi sur la planète football. Désormais, tout le monde ne parle que du feuilleton autour de l’avenir de l’Argentin. Mais à en croire les différentes informations, aux yeux de Messi, le divorce serait bel et bien acté et peu importe ce qui arrive, il ne devrait pas revenir sur sa décision. Un coup de tonnerre pour le Barça, qui refuse toutefois de baisser les bras. Au sein de la direction blaugrana, on ne voudrait en aucun cas se séparer du numéro 10 barcelonais comme a pu le faire savoir Ramon Planes ce mercredi devant les médias. Et on compterait bien continuer d’adopter cette position ferme…

Le précédent Neymar !