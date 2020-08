Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 27 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Manchester City et l’Inter semblent mener la danse dans la course à la signature de Lionel Messi. Le PSG ne serait pas en reste et pourrait compter sur un atout de taille : Neymar.

Depuis mardi soir et l’annonce dans la presse des velléités de départ de Lionel Messi du FC Barcelone, le monde du sport s’est embrasé. D’ailleurs, franchise de NBA, les Chicago Bulls s’est même pris au jeu des recruteurs en publiant une photo de l’Argentin sur Twitter en train de tenir la tunique de la célèbre franchise. Manchester City, l’Inter, la Juventus, Manchester United seraient sur les rangs pour accueillir La Pulga cette saison. Le PSG aurait également des vues à condition que le joueur puisse réellement lever sa clause lui permettant de mettre un terme à son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec le Barça , elle qui aurait expiré depuis la fin du mois de mai. Si Messi se retrouvait libre, Paris ne se contenterait pas de regarder.

Paris à l’étude de l’opération Messi, Neymar discute