Mercato - Barcelone : La nouvelle recrue du Barça commente déjà la bombe lâchée par Messi !

Publié le 27 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Abattu par la situation du FC Barcelone, Lionel Messi aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait partir. Ce coup tonnerre ne réjouit absolument personne en Catalogne.

Mardi soir, nombreux sont les médias qui ont annoncé le souhait de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone. Le sextuple Ballon d’Or est actuellement en conflit avec sa direction puisqu’il souhaite activer une clause spéciale de son contrat qui lui permettrait de partir libre. Cette clause ne pouvait être activée que jusqu’en juin mais la Pulga estime qu’avec la situation liée au Coronavirus (saison décalée), il est encore en droit de l’utiliser.

« Je veux qu’il reste »