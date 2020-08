Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 27 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Plus que jamais sur le départ du FC Barcelone, Lionel Messi a été interpellé par une recrue estivale du club culé concernant son avenir.

Après 20 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi serait susceptible d’aller voir ailleurs puisqu’il en aurait assez de la direction sportive du Barça et du projet mis en place. De quoi permettre à Manchester City, à l’Inter ou encore au PSG de se pencher sur sa situation. Mais pour Francisco Trincao, recrue estivale du Barça , le capitaine blaugrana ne devrait pas partir.

Francisco Trincao veut que Messi reste à Barcelone