Mercato - Barcelone : Ce joueur qui se tient prêt à débarquer pour succéder à Lionel Messi !

26 août 2020

Après l'annonce de Lionel Messi à sa direction, Manchester City semble être le club le mieux placé pour récupérer la star argentine. Toutefois, si jamais la clause incluse dans le contrat de La Pulga n'est plus valable, les Citizens vont devoir trouver une solution pour convaincre le FC Barcelone. Et Bernardo Silva semble être la clé de ce dossier.

C'est l'information incontournable du moment. Mardi soir, Lionel Messi aurait annoncé à sa direction son intention de quitter le FC Barcelone d'ici la fin du mercato. Et forcément, cela a fait l'effet d'une bombe, et plusieurs clubs seraient déjà dans le coup pour réussir l'une des plus grandes opérations de l'histoire du football. Evidemment, rares sont les équipes en mesure de s'offrir La Pulga et les conditions de son départ seront cruciales dans ce dossier. Et pour cause, Lionel Messi dispose d'une clause dans son contrat lui permettant de partir libre à l'issue de chaque saison, et alors que le FC Barcelone estime que cette clause a expiré le 10 juin dernier, l'entourage de l'Argentin pense que compte tenu du fait que la fin de la saison a été repoussée en raison de la crise sanitaire, Lionel Messi est toujours en droit d'activer cette clause. Mais dans le cas contraire, il faudra convaincre le Barça de lâcher son sextuple Ballon d'Or. Et à ce petit jeu, Manchester City aurait l'atout parfait.

Bernardo Silva rêve du Barça

En effet, Bernardo Silva pourrait être la clé de ce dossier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le FC Barcelone adore le profil de l'international portugais qui n'est plus un titulaire indiscutable dans l'esprit de Pep Guardiola, ce qui pourrait le conforter dans son choix de partir. Une information confirmée il y a quelques jours par le Daily Telegraph. Et alors que Manchester City pourrait être contraint d'inclure des joueurs dans la transaction pour s'offrir Lionel Messi, Bernardo Silva apparaît comme la meilleure solution. Les noms d'Eric Garcia et Angelino ont également circulé, mais l'ancien Monégasque permettrait de faire drastiquement baisser le montant de l'opération puisqu'il possède une énorme cote sur le marché grâce à son talent, mais également à sa situation contractuelle puisque son bail court jusqu'en juin 2025 à Manchester City. Et il ne faut pas oublier que Jorge Mendes, agent de Bernardo Silva s'est rapproché du Barça grâce notamment au transfert de Francisco Trincao. Pour résumé, le Barça veut Bernardo Silva, Pep Guardiola veut Lionel Messi. Le Portugais n'est plus indiscutable à Manchester City tandis que l'Argentin souhaite quitter le FC Barcelone. Par conséquent, toutes les conditions semblent réunies pour ce deal qui serait sans aucun doute l'un des plus incroyables de l'histoire du football.