Mercato - Barcelone : Le Barça veut faire affaire avec Guardiola !

Publié le 22 août 2020 à 17h30 par Thomas Bourseau

En marge de son projet de reconstruction mené par Ronald Koeman, le FC Barcelone prévoirait de redessiner les contours de son effectif en piochant dans celui d’une vieille connaissance, à savoir Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

« Je n'aime pas parler des noms, nous devons trouver ce qu'il y a de mieux pour le club et former le meilleur effectif. Il y a des joueurs d'un certain âge pour lesquels il y a des doutes sur leur rendement, mais il faut respecter tout le monde. Nous recherchons le meilleur pour le club, mais s'il faut prendre des décisions, nous les prendrons. Tout est allé très vite, depuis nous avons commencé à travailler et à parler sur certaines décisions qu'il faudra vendre. Mais je ne donnerai pas de noms, par respect pour les joueurs » . Voici le message que Ronald Koeman faisait passer mercredi soir à l’occasion de sa présentation en tant que nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le technicien néerlandais a les idées claires pour son Barça : dégraisser l’effectif en se débarrassant des joueurs les plus âgés afin de reconstruire derrière. Depuis sa prise de fonctions au sein du club culé, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas semble vouloir faire passer le géant catalan à l’ Oranje . En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Donny Van de Beek est une piste activée par Koeman et les internationaux Memphis Depay et Geoginio Wijnaldum figureraient aussi sur ses tablettes. Mais le FC Barcelone aurait d’autres options sur le marché.

Koeman objectif Pays-Bas, cap sur Manchester City pour le Barça ?

Le10sport.com vous révélait en exclusivité en juillet dernier que le FC Barcelone songeait à Bernardo Silva si une opportunité se pressentait pour celui qui a vu son temps de jeu considérablement diminuer cette saison avec l’éclosion de Phil Foden. L’international portugais pourrait se laisser tenter par le Barça , d’autant plus que Manchester City ne serait pas forcément fermé à une vente. The Daily Telegraph assurait début août que le Barça comptait se rapprocher du clan Silva afin de nouer les premiers contacts. Hormis le milieu offensif du club mancunien, le FC Barcelone a un autre joueur des Skyblues dans son viseur. Comme le correspondant de Goal de Manchester City l’a assuré ce samedi, Eric Garcia serait l’une des priorités du FC Barcelone cet été et son nom figurerait au coeur du projet de reconstruction du FC Barcelone. Le défenseur central de 19 ans viendrait succéder à Gerard Piqué sur le départ. Selon Mundo Deportivo , une offre de 10M€ aurait déjà été formulée par le FC Barcelone à Manchester City pour Garcia. Mais le club culé ne s’arrêterait pas aux options Bernardo Silva et Eric Garcia.

L’option Angeliño pour remplacer Alba ?