Mercato - PSG : Lionel Messi ne ferme pas la porte…

Publié le 27 août 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG ferait partie des prétendants en course pour recruter Lionel Messi qui est actuellement en instance de départ du FC Barcelone, l’attaquant argentin n’exclurait pas, de son côté, de répondre favorablement à cet intérêt porté par le club francilien.

C’est la grosse bombe qui devrait animer ce mercato estival 2020 : le feuilleton Lionel Messi fait déjà couler beaucoup d’encre à travers la planète ! L’attaquant argentin, fidèle soldat du FC Barcelone où il est devenu un joueur de légende, voudrait claquer la porte du club catalan cet été pour relever un nouveau challenge. À en croire les dernières tendances, c’est Manchester City qui tiendrait actuellement la corde dans ce dossier, et Pep Guardiola pourrait donc retrouver Messi cet été. Mais le PSG, qui rêve également d’attirer La Pulga depuis le début de l’ère QSI en 2011, aurait également des arguments à faire valoir…

Le PSG a ses chances pour Messi

Le média argentin Olé fait un point ce jeudi sur l’évolution du feuilleton Messi en coulisses, et annonce que le PSG s’avère être un prétendant très sérieux. En effet, l’attaquant du FC Barcelone n’exclurait aucune piste pour son avenir, et malgré l’avantage donné actuellement à Manchester City, Lionel Messi pourrait tout à fait considérer une juteuse proposition de la part du PSG dans les semaines à venir. Toutefois, alors que les contrats de Neymar et Kylian Mbappé pèsent déjà fortement dans la masse salariale du club de la capitale, le PSG devra mettre en place une stratégie bien rodée pour pouvoir envisager une opération d’une telle envergure sans être embêtée par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. De plus, que ce soit pour le PSG ou les autres prétendants de Messi, Barcelone ne semble pas disposé à faire de cadeaux.

Pour l’instant, le Barça ne lâche rien