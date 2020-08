Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi pour débloquer un autre dossier du Barça ?

Publié le 28 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a fait savoir au FC Barcelone qu’il souhaitait quitter le club cet été, l’international argentin pourrait d’ores et déjà faire l’objet d’une première approche de la part de Manchester City. Et il pourrait également débloquer un autre dossier du Barça…

L’annonce avait fait grand bruit. Lionel Messi, via un burofax, a fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu’il souhaitait quitter le club cet été. Un véritable séisme s’en est suivi, et désormais, la crise semble on ne peut plus critique du côté du Barça. Manchester City se tiendrait à l’affût, tout comme le PSG, l’Inter Milan ou encore la Juventus. Cependant, Lionel Messi pourrait bien débloquer un dossier du Barça…

City compte négocier pour Messi… et pour Garcia