Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi va confirmer la tendance pour son avenir !

Publié le 27 août 2020 à 17h15 par Th.B. mis à jour le 27 août 2020 à 17h16

Déterminé à se lancer un nouveau challenge lassé de la direction que le projet du FC Barcelone prend, Lionel Messi annoncerait son nouveau club dans les prochains jours.

Qui de Manchester City, du PSG, de l’Inter, de la Juventus ou encore de Manchester United recrutera Lionel Messi cet été ? Car oui, son départ du FC Barcelone, son club de toujours, semble plus que jamais acté à la lecture des événements de ces derniers jours. D’ailleurs, et bien que chaque club cité serait attentif à la situation du capitaine du Barça , Messi devrait privilégier des retrouvailles avec Pep Guardiola comme l’a récemment assuré Marcelo Bechler, journaliste d’ Esporte Interativo qui était le premier à évoquer la volonté de Messi de quitter le FC Barcelone. D’ailleurs, ces rumeurs devraient rapidement s’officialiser par la voix du principal intéressé.

Lionel Messi devrait sortir du silence dans les prochains jours pour… son départ !