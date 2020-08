Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Manchester City... Une autre option est possible pour Messi !

Publié le 27 août 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone, l’international argentin dispose déjà de plusieurs pistes concernant son avenir. Et l’une d’entre elle semble d’ores et déjà se préciser…

Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone. L’international argentin a fait savoir, via un burofax, aux dirigeants Blaugrana qu’il souhaitait lever la clause lui permettant de se libérer de son contrat de façon unilatérale cet été. Une décision qui plonge encore un peu plus le FC Barcelone dans la crise, déjà initiée avec les mauvais résultats de l’équipe puis l’humiliation subie en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Plusieurs clubs clubs se seraient donc lancés dans la course à la signature de la Pulga : Manchester City, le PSG, la Juventus ou encore l’Inter Milan. Et Lionel Messi pourrait prendre la direction de l’Italie…

Adidas dans le coup pour la Juventus ?

Ainsi, comme révélé par le Corriere della Sera , Adidas pourrait bien dicter l’avenir de Lionel Messi. En effet, l’international argentin est la tête d’affiche de la marque aux trois bandes, et la Juventus est un club sous contrat de sponsoring avec Adidas. Ils pourrait donc tenter de convaincre Lionel Messi de rejoindre la Juve, ce qui leur permettrait de réaliser un gros coup marketing, d’autant que Cristiano Ronaldo se trouve lui aussi chez les Bianconeri . Cependant, d’après le journaliste Fabrizio Romano, il est difficile d’envisager une arrivée de Lionel Messi dans le même club que l’international portugais. En effet, la Juve ne disposerait pas des fonds nécessaires au paiement de leurs deux salaires XXL, d’autant que les dirigeants de la Vieille Dame souhaiteraient changer leur politique de transfert et vendre à tout va cet été afin de libérer de la masse salariale et de rajeunir l’effectif. Cependant, une autre piste italienne pourrait bien se concrétiser…

Messi à l’Inter, pas si impossible ?