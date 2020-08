Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antonio Conte pourrait rendre un gros service à Ronald Koeman !

Publié le 27 août 2020 à 14h00 par La rédaction

A peine arrivé au FC Barcelone, Ronald Koeman aurait les idées claires concernant ses plans au FC Barcelone, et plusieurs joueurs auraient été placés sur la liste des indésirables cet été. Et Antonio Conte pourrait bien rendre service à Koeman pour l’un d’entre eux…

Ronald Koeman va avoir du boulot au FC Barcelone. Après avoir fait savoir à plusieurs joueurs de l’effectif, notamment Luis Suarez ou encore Ivan Rakitic, qu’ils n’entreraient plus dans ses plans, le coach néerlandais va avoir une crise à gérer, avec le potentiel départ de Lionel Messi. Cependant, ce dernier n’en démordrait pas, et continue de prospecter sur le marché des transferts afin de trouver une porte de sortie à ses indésirables. Et Antonio Conte pourrait bien lui rendre un fier service…

Arturo Vidal toujours pisté par l’Inter