Mercato - OM : Un prétendant lâche l’affaire pour Florian Thauvin !

Publié le 27 août 2020 à 12h45 par T.M.

Ces dernières semaines, il était question d’un intérêt de l’Atalanta Bergame pour Florian Thauvin. Une décision radicale aurait finalement été prise en ce qui concerne le joueur de l’OM.

Le cas Florian Thauvin est actuellement au centre des attentions à l’OM. En effet, le champion du monde n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc être libre l’été prochain. De quoi poser un énorme dilemme à Pablo Longoria. Mais le « Head of Football » aurait décidé de passer à l’action en entamant les premiers contacts pour prolonger Thauvin. Il n’empêche que la situation contractuelle du joueur d’André Villas-Boas éveille également les intérêts. Après Newcastle, le Marseillais connaitra-t-il une nouvelle expérience à l’étranger ? Du côté de l’Atalanta, où on souhaite se renforcer pour la Ligue des Champions, on faisait notamment dernièrement les yeux doux à Florian Thauvin.

Un dossier classé ?