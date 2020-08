Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier XXL est totalement relancé !

Publié le 27 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM, Florian Thauvin semblait promis à un départ libre en 2021. Mais finalement, la direction du club phocéen s’active pour sa prolongation…

« On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe », avait indiqué Pablo Longoria mi-août sur l’avenir de Florian Thauvin, et le « Head of Football » de l’OM affichait donc clairement son envie de se pencher sur la prolongation de contrat de l'attaquant phocéen. Pourtant, avec la situation financière actuelle de l’OM, ce dossier semblait perdu d’avance ces derniers mois. Mais les grandes manœuvres seraient bel et bien activées en coulisses…

L’OM se penche sur le cas Thauvin

Comme l’a révélé RMC Sport, l’OM se concentrerait effectivement une prolongation du contrat de Florian Thauvin pour éviter que l’international français ne parte librement au terme de son bail actuel, en juin 2021. Et après avoir bouclé les prolongations de Dimitri Payet et, plus récemment, celle de Steve Mandanda, l’OM va donc tenter de fixer l’avenir de Thauvin.