Mercato - PSG : L’avenir de Neymar est définitivement réglé !

Publié le 27 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations à son sujet ces derniers mois, Neymar a déjà décidé qu’il porterait encore le maillot du PSG la saison prochaine, et il l’a fait savoir.

Passé tout proche d’un départ du PSG il y a un an, alors qu’il souhaitait absolument retourner au FC Barcelone, Neymar avait finalement été retenu par Leonardo. Mais les spéculations n’ont pas cessé pour autant ces derniers mois, et le Barça envisageait toujours de rapatrier Neymar cet été. Toutefois, l’attaquant brésilien semble bien plus épanoui désormais au PSG, comme en témoigne ce beau parcours jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Et Neymar l’a d’ailleurs clairement expliqué…

« On revient encore plus fort »