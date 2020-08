Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Boga relancé par un club de Ligue 1 ?

Publié le 26 août 2020 à 21h15 par La rédaction

Sur les tablettes de l’OM et de Naples, Jérémie Boga pourrait voir un autre club de Ligue 1 revenir à la charge qui serait prêt à faire des folies pour le recruter.

Depuis plusieurs mois, le mercato de l’OM est bien calme. Après les arrivées de Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund et Pape Gueye, le club phocéen n’a plus connu de mouvements au niveau des transferts. Un constat inquiétant d’autant plus André Villas-Boas souhaite voir arriver un nouveau latéral gauche et un avant-centre. En quête de renforts offensifs, l’OM ainsi multiplierait les pistes offensives comme celle menant à Jérémie Boga mais le club phocéen est confronté à une grosse concurrence dans ce dossier avec l’Atalanta, Naples mais aussi Rennes comme révélé en exclusivité dans le10sport.com. Un temps en retrait dans ce dossier, le club breton semble être repassé à l’action pour le joueur de Sassuolo et serait prêt à toutes les folies…

Rennes prêt à casser sa tirelire pour Boga !